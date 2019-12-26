Шосте пленарне засідання дванадцятої сесії депутати Тернопільської обласної ради минулого тижня провели під стінами Верховної Ради України. У такий спосіб вони висловили категоричну незгоду щодо спроб запровадження в Україні так званого «ринку землі».

Про виїзне засідання та небезпеки, які приховує новий законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення у передачі «Аргументи» на каналі «Тернопіль1» розповів депутат Тернопільської обласної ради від ВО «Свобода» Василь Чашка.

– Я задоволений результатами виїзного засідання сесії. Тернопільська обласна рада, як в часи Революції Гідності, так і сьогодні, першою безпрецедентно проявила свою патріотичну позицію на всю Україну. Дякую апарату Тернопільської облради та голові за консолідовану позицію, за те, що ми знайшли ресурс та поїхали. Закликаємо всі інші облради теж їхати під ВРУ та висловлюватися. Не забуваймо, що нашим працедавцем є народ. Саме тому ми маємо відстоювати його інтереси на місцях. Мені відомо, що під час сутичок в Києві загинули двоє людей – 40-річний фермер та 20-річний хлопець. Під час акції «Червоні лінії для ЗЕ» та мітингів проти продажу землі влада влаштувала провокації у стилі «Беркуту». Люди елементарно хотіли поставити наметове містечко, аби зробити акцію безстроковою та показати, що український народ може та вміє контролювати владу. Як бачимо, злочинне керівництво Авакова-Зеленського готове зачищати будь-які акції, щоб не викликати суспільного резонансу по всій Україні. Також зараз ведеться активна дезінформація людей з приводу так званих тітушок, які били невинних поліцейських. Чоловіки спортивної статури, котрі були на мітингу, це – колишні АТОвці, представники Національного корпусу. Вони разом із батьками мають невеликі фермерські господарства, а тому прийшли мирно висловитися проти ринку землі, – пояснив Василь Чашка.

Свободівець наголосив на тому, що жителі Тернопільщини не підтримують запровадження ринку землі, бо він становить неабияку загрозу для фермерів.

– Я спілкувався із багатьма аграріями нашої області. Усі вони – категорично проти продажу землі. Середня зарплата, наприклад, на одному із місцевих фермерських підприємств становить 17, 5 тисяч гривень. Ці люди нелегко працюють, платять податки, за які ми можемо розвивати інфраструктуру краю. Якщо агарний комітет продовжуватиме такими підступними методами ухвалювати рішення, то українські націоналісти, свободівці готові йти на будь-які методи, аби захисти інтереси українців. Ринок землі – грандіозна афера влади, яку обрали в турборежимі. А вона, у свою чергу, в турборежимі лобіює свої олігархічні питання й питання латифундистів, найперше – іноземних, – додав Василь Чашка.