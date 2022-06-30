Злочинець з Криму, який сидів у колонії на Тернопільщині, організував “бізнес” у Запоріжжі

На Тернопільщині судитимуть вісьмох учасників злочинної організації у котрих вилучено грального обладнання на понад мільйон гривень.

Згідно санкцій інкримінованих зловмисникам статей Кримінального кодексу України, їм загрожує від п’яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження, розпочате щодо вісьмох осіб, підозрюваних у створенні злочинної організації та участі в ній (стаття 255 Кримінального кодексу) та організації грального бізнесу (стаття 203-2 Кримінального кодексу).

У ході досудового розслідування було встановлено, що організував кримінальний бізнес раніше неодноразово судимий за корисливі злочини 38-річний житель АР Крим. Злочинна організація, створена ним, діяла на території Запоріжжя. Сам зловмисник перебував в одній з виправних колоній на Тернопільщині.

Упродовж 2020 – 2022 років учасники організації, а це жінки віком від 20 до 40 років, за допомогою комп’ютерного обладнання та ігрових автоматів без відповідної ліцензії організували та проводили азартні ігри у восьми гральних залах. Клієнти туди потрапляли переважно за попередніми рекомендаціями інших гравців й були внесені у відповідну базу закладів.

Під час обшуків, проведених правоохоронцями, вилучено комп’ютерну техніку, ігрові автомати а також доходи злочинної організації від незаконної діяльності. Загалом на суму понад мільйон гривень.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала обласна прокуратура.