Менше доби знадобилося оперативникам Тернопільського райуправління поліції, аби встановити та затримати зловмисника, котрий заподіяв проникаюче ножове поранення 44-річному тернополянину. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Повідомлення про пацієнта з проникаючим ножовим поранення у груди до поліцейських надійшло від працівників екстреної медичної допомоги. Потерпілого госпіталізували до реанімаційного відділення. Оперативники карного розшуку взялися за розкриття тяжкого злочину.

За декілька годин поліцейські встановили, що наніс потерпілому тяжке тілесне ушкодження 41-річний раніше судимий житель обласного центру. Зловмисник втік з місця злочину. Розшукали його оперативно.

Як з’ясувалося, потерпілий та зловмисник – знайомі. Причиною сварки, що призвела до поножовщини, стали неприязні стосунки. Знаряддя злочину поліцейські вилучили.

У рамках статті 208 Кримінального процесуального кодексу фігуранта затримали. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження та обрання запобіжного заходу.