Близько трьох кілометрів, тікаючи від переслідування, провіз на багажнику працівника поліції підозрюваний у серії злочинів представник ромської національності. Після цього втікач пригальмував, вибіг з автомобіля та став переховуватися.

Жителю Миколаївщини, 1983 року народження, інкримінують крадіжки, шахрайства, а також замах на життя працівника поліції. За словами начальника Чортківського відділу поліції Анатолія Мельника, інформацію про підозрюваного отримали всі відділи та відділення поліції Тернопільщині. Перебувало в розшуку і авто, на якому, ймовірно, їздить зловмисник. Оперативники отримали інформацію, що схожий автомобіль знаходиться в Чорткові. Аби перевірити інформацію, за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Коли правоохоронці попросили водія показати документи на транспорт, невідомий різко рушив з місця, тікаючи.

Проте уникнути затримання чоловікові не вдалося. Менш як за 12 годин оперативники кримінальної поліції Чорткова вийшли на слід втікача. Його уже неодноразово притягували до відповідальності за скоєння майнових злочинів, шахрайств та грабунків. Жертвами підозрюваного були в основному мешканці Миколаївської області. Проте останнім часом він обшахраював та обікрав і кілька помешкань на території Тернопільщини.

Як повідомляють у поліції, чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Давати будь-які покази він відмовляється. Йому уже оголосили підозру за статтею 345 частина 2 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, оскільки правоохоронець отримав тілесні ушкодження. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Правоохоронці пропонуватимуть тримання під вартою.