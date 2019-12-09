Раніше судимий житель Лановецького району в Тернополі напав та пограбував чоловіка. Про злочин потерпілий повідомив на лінію “102”.

У ході слідства стало відомо, що потерпілий зайшов в магазин на вулиці Богдана Хмельницького. Там розговорився з двома невідомими чоловіками.

Коли тріо вийшло на двір та відійшло подалі від людей, один із нових знайомих зірвав з шиї золотий ланцюжок із кулоном та втік. Сума завданих збитків тернополянин оцінив у 15 тисяч гривень.

Проведеними заходами працівники відділу кримінальної поліції вийшли на слід зловмисника. Це – раніше судимий житель області, 1998 року народження. Його впізнав і сам потерпілий. Коштовну річ підозрюваний одразу здав до ломбарду.

Даний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 186 частина 1 ККУ. Триває слідство. Перевіряють чоловіка і на причетність до аналогічних злочинів.