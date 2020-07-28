Раніше судимого тернополянина затримали працівники Тернопільського відділу поліції за вчинення грабежу.

Як встановили правоохоронці підозрюваний, житель обласного центру, накриміналив у дворі багатоповерхівки.

Про протиправне повідомила мати потерпілого, вже чоловік має вади зі здоров’ям. Повертаючись додому до нього підійшов невідомий та вихопив з рук засіб зв’язку. На прохання повернути майно зловмисник відреагував агресивно й наніс тернополянину декілька ударів після чого зник.

У ході оперативно – розшукових заходів поліцейські вийшли на слід грабіжника. Ним виявився неодноразово судимий чоловік. Наразі його затримали в порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Мобільний телефон поліцейські вилучили та повернули власникові.

Підозрюваний відповідатиме перед законом згідно статті 186 ККУ, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років, повідомляють у поліції.