За незаконне зберігання бойових припасів та вибухових речовин 47-річному жителю Монастирської громади загрожує до 7 років позбавлення волі.

До співробітників Бучацького відділення поліції надійшла інформація про те, що житель одного із сіл Монастириської громади зберігає вдома гранати та набої. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення, адже йшлося про чоловіка, який раніше був судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці знайшли цілий арсенал заборонених предметів. Їх господар добряче замаскував та заховав на горищі під дошками підлоги. Працівники поліції за допомогою металошукача виявили схованку. Серед вилученого – 5 предметів, схожих на гранати та запали до них, понад 800 набоїв різного калібру, 3 кілограми пороху, два штик-ножі. Речові докази слідчі направили на експертне дослідження.

Зловмисника затримали відповідно до статті 208 КПК. Йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.