Таємне викрадення чужого майна інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції жителю міста 1991 року народження. Молодик, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.

На лінію «102» надійшло звернення від матері потерпілого. Вона розповіла, що на території спортивного майданчика у її сина викрали сумку, яку він залишив без нагляду. Як наслідок учень позбувся документів та мобільного телефону. Заявниця оцінила збитки в 5000 гривень.

У ході розшукових заходів правоохоронці встановили особу зловмисника. Підозрюваний зізнався, що викрадену техніку реалізував в ломбард.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 ККУ.

Перевіряється причетність крадія до вчинених аналогічних дій на території обласного центру.