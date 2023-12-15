Злочинець, який перебував у розшуку, попався поліції, бо перейшов дорогу у невстановленому місці

Патрульні виявили чоловіка, який перебував у розшуку.

Опівночі, патрулюючи на вулиці Степана Будного, інспектори помітили чоловіка, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Охоронці порядку зупинили громадянина та роз’яснили зміст вчиненого правопорушення.

Під час перевірки інформації про чоловіка, патрульні встановили, що останній перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) ККУ.

Охоронці порядку повідомили про подію ініціатора розшуку та винесли на правопорушника постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходами) КУпАП.