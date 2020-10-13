Злочинець двічі нападав на агітаторів і намагався втекти з поліцейського автомобіля

Перебуваючи напідпитку, 43-річний житель Тернополя двічі зривав роботу агітаторів та погрожував їм предметом схожим на ніж. Поліцейські затримали чоловіка відповідно до статті 208 КПК.

У понеділок, 12 жовтня, до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від представника однієї із політичних партій про те, що на проспекті Злуки невідомий чоловік грубо порушує громадський порядок поблизу агітаційного намету. Зловмисник нецензурно висловлювався, перешкоджав роботі волонтерів та погрожував їм предметом схожим на ніж.

Виїхавши на місце події, поліцейські виявили правопорушника – 43-річного тернополянина, який перебував у стані алкогольного сп’яніння. При проведенні поверхневого огляду в нього вилучили ніж.

З’ясувалося, у суботу, 10 жовтня, зловмисник вчинив схожі хуліганські дії – пошкодив палатку однієї із політичних сил та погрожував агітатору. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження.

Під час доставлення зловмисника до медзакладу для освідування щодо стану алкогольного сп’яніння, він намагався відчинити двері службової автівки та вчинити опір працівникам поліції. Правоохоронці вчасно зреагували та запобігли його намірам.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та частиною 4 статті 296 ККУ (хуліганство). Триває досудове розслідування.

Також під час перевірки поліцейські встановили, що тернополянин причетний ще до двох злочинів – крадіжки грошей з шиномонтажу та незаконного обігу наркоречовин.

Наразі фігурант перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та оголошення підозри.