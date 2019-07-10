Чоловік, якого затримали в Козівському районі при роздачі незаконної виборчої агітації, від спілкування з журналістами відмовився.

Але в ході неформальних розмов з поліцейськими, вдалося вияснити та в деталях відтворити всю легенду, яку гастролер придумав, та продовжував вигадувати під час складання протоколу, консультуючись телефоном з замовниками.

Отже, неофіційно, все виглядає так.

Тернополянин на автомобілі, зареєстрованого в Харківській області на Стефанію Гук, приїхав в Козову як турист. Десь (каже, що не пам’ятає де), він побачив, як лежить ящик, вагою 10-15 кілограмів з передвиборчими листівками.

В цю мить наш “турист” перетворюється в свідомого громадянина, ставить ящик з листівками в багажник авто та їде за 5-10 км від районного центру роздавати ці листівки по селах. Де його вже ловлять правоохоронці, яких викликали небайдужих мешканців цих сіл.

Все це нагадує «відмазку», яку придумали для російських шпигунів, що підозрюються в отруєнні підданого Великобританії екс-розвідника, подвійного агента Скрипаля. Там теж за документами ніхто нічого не робив, а зловмисники оглядали місто як туристи.

А як воно виглядає насправді?

Конкуренти на виборах, передбачаючи свій програш, та не знаючи, як це пояснити спонсорам, які під ті вибори давали гроші, йдуть в ва-банк. Замовники друкують брехливі листівки з порушення виборчого законодавства, наймають декількох рознощиків, та в подальшому роблять вигляд, що їх це не стосується. Але продовжують активно консультувати того, кого зловили правоохоронці. Саме через консультування з замовниками, затриманому вдалося уникнути покарання в Козівському суді, обманувши поліцейських, мовляв, він клопотатиме про перенесення справи в суд за місцем проживання.

Враховуючи поведінку зловмисника та його постійні телефонні дзвінки, цілком можна припустити, що «туристична операція» готувалася групою людей заздалегідь.

Зараз – м’яч на боці поліції. Чи зуміють вони поставити крапку в цій та подібних справах так, щоб іншим більше не хотілося ставати такими “туристами».

Тим часом, в самій поліції повідомили: на чоловіка, який їх роздавав, правоохоронці склали адмінпротокол за частиною 2 статті 212-13 – виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.