Зліз по балконах з восьмого поверху: чоловік після сварки з дружиною вирішив оригінально піти з життя

Неординарний випадок стався у Тернополі на вулиці Гайовій 10 червня увечері.

Бригада “швидкої” виїжджала до 24-річного пацієнта. За його словами, під час суперечки із дружиною він пішов на балкон 8-го поверху і почав злазити звідти на третій поверх, де його і зловили поліцейські.

На час прибуття бригади чоловік, у стані алкогольного сп’яніння, сидів у кайданках у поліцейській машині та плакав. Казав, що не хоче жити…

Із діагнозом “суїцидальна спроба”, у стані алкогольного сп’яніння пацієнта, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у психоневрологічну лікарню.