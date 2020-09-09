Третього вересня Тернопільський рибоохоронний патруль викрив грубе порушення правил рибальства.

Інцидент стався на річці Серет біля с. Касперівці Заліщицького району Тернопільської області.

Близько 4 години ранку, виявлено порушника, який здійснював вилов риби забороненими знаряддями лову – чотирма ставними сітками. У сітках знаходилась така риба: карась сріблястий – 96 екз., судак – 23 екз., лящ – 18 екз., краснопірка – 2 екз., сом – 2 екз., та сазан (короп) – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів склала понад 53 кг. Збитки, завдані рибному господарству становлять 17 714 грн.

На особу оформлено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готуються для передачі в слідчі органи поліції за місцем скоєння правопорушення.

Управління Державного агентства рибного господарства у Тернопільській області закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо Ви помітили порушення, прохання терміново повідомляти на цілодобову «гарячу лінію» Тернопільського рибоохоронного патруля: (0352) 27-70-34 та (097) 427-85-95.