Злякався Томосу: очільник УПЦ МП Онуфрій скасував щорічну поїздку на Тернопільщину

09/02/2019 Розмір тексту:

Керівник Церкви Московського Патріархату в Україні вперше від свого обрання не приїхав на Тернопільщину у період Різдвяних свят.

Традиційно щороку у січні митрополит УПЦ МП Онуфрій влаштовував об’їзд єпархій московської церкви на Західній Україні, під час якого відвідував свято різдвяних колядок у Почаївській Лаврі.

У цьому ж році, вперше з часу обрання, очільник УПЦ МП зрадив своїй звичці, що, вочевидь, не в останню чергу пов’язано із наданням Томосу про автокефалію Православній Церкві України. Саме на Західній Україні, куди так і не приїхав Онуфрій, церковні громади найактивніше виходять з Московського Патріархату. На Тернопільщині таких парафій уже більше десятка за нетривалий період, з часу надання Томосу.

Символічно, що Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв ще жодного разу не відвідав Україну з часу Революції Гідності. Для керівника УПЦ МП Онуфрія його точкою неповернення на Західну Україну може стати автокефалія ПЦУ.