5 серпня в Свято-Успенській Почаївській лаврі УПЦ МП відбулись святкування на честь Почаївської ікони Божої Матері.

Про це повідомляє СПЖ.

Богослужіння в день свята Почаївської ікони Божої Матері відбулось за участю 16 архієреїв, численного духовенства і чернецтва. Очолив літургію митрополит Хустський і Виноградівський Марк. Завершилось свято велелюдним хресним ходом навколо монастиря.

Цьогорічне святкування відбулось без його головного гостя – очільника УПЦ МП митрополита Онуфрія. Традиційно, владика Онуфрій на свято Почаївської ікони прилітав у Почаїв на гелікоптері у супроводі проросійського нардепа Вадима Новинського. Змусити главу УПЦ МП відмовитись від візиту у Почаївську лавру у день її головного свята могла хіба що напружена епідеміологічна ситуація на Тернопільщині, яку віднесли до т.зв. «червоної зони».

На відміну від митрополита Онуфрія, вірянам УПЦ МП жодні карантинні обмеження та «червоні зони» не завадили зібратись на святкування. За словами насельників Почаївської лаври, кількість паломників, які прибули у монастир, склала більше десяти тисяч. І хоча такий наплив вірян не давав змоги забезпечити дотримання соціальної дистанції, під час літургії священство лаври все ж відгородилось від прочан, які до того ж перебували у храмі без жодних засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, за подібні порушення карантинних вимог у Почаївській лаврі на Великдень поліцією розпочато кримінальне провадження.