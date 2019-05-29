Учора під Верховною Радою зоозахисники вимагали заборонити діяльність хутряних ферм в Україні. Серед протестувальників були десятки жителів Тернопільщини.

Втім, законопроект не набрав достатньо голосів народних обранців. Розчаровані зоозахисники повернулися додому.

«Злі, втомлені, з надірваним голосом, але не зламані та дуже вперто і рішуче налаштовані, ми повернулись до файного міста із столиці, де під стінами Верховної Ради а згодом перед адміністрацією президента проходила акція «Україна – без шкуродерень». Не маємо права здаватися, тому що маємо за кого боротися, маємо бути голосом тварин, котрі не можуть себе захистити від жорстокості і несправедливості! Україна – гуманна країна і нам не диктуватимуть умови і не ігноруватимуть нас ті, хто думає інакше. Окремий низький уклін усім громадським організаціям, котрі зробили титанічну роботу в наяпрямку заборони хутряних ферм, зоозахисникам і активістам, усім, хто піднімає питання жорстокості до тварин на шкуродернях та звертає увагу на проблему народних обранців», – каже тернопільська зоозахисниця Людмила Чеховська.

Додамо, петицію про заборону хутряних фабрик в Україні підписали 27,5 тис. українців. Відтак був підготовлений відповідний законопроект, який передбачає заборону хутряних фабрик в Україні упродовж п’яти років. Чи повернуться депутати до розгляду цього законопроекту, питання залишається відкритим.

Софія Романська