Злетів з траси і зупинився у хащах: в аварії на Тернопільщині постраждав водій. ФОТО

З тілесними ушкодженнями бригада екстреної медичної допомоги в анестезіологічне відділення госпіталізувала чоловіка, 1981 року народження. Травми він отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 22 червня близько 1-ї ночі між селами Великий та Малий Кунець Кременецького району. За попередньою інформацією, чоловік, керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», не впорався з керуванням та злетів у кювет.

У кермувальника відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно із статтею 286 (порушення правил безпеки дорожнього рух) Кримінального кодексу України.