Один автомобіль перекинувся та злетів у кювет, а в іншого механічні пошкодження – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди на Тернопільщині.

Першого березня близько 18:20 на автодорозі Броди-Тернопіль, в селі Мшанець Зборівського району, не розминулися два автомобілі.

За інформацією поліції, водій «ЗАЗ 110557», завершуючи маневр обгону, зачепив DEAWOO LANOS, який рухався в попутному напрямку.

В результаті цього DEAWOO злетів в кювет та перекинувся. До лікарні з легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували пасажира з даного транспортного засобу.

У обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно статті 286 частина 1 ККУ.