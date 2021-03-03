Зламав сторінку і написав від імені подруги: шахрай виманив у мешканки Тернопільщини 3200 гривень

До працівників Відділення поліції № 2 ( м. Бучач ) Чортківського райойоного відділу поліції надійшло повідомлення від мешканки одного із місцевих сіл. Жінка попросила притягнути до відповідальності невідому особу, яка від її імені заволоділа грошовими коштами її подруги.

Поліцейські встановили обставини події. За попередньою інформацією, шахрай взламав сторінку заявниці в соціальній мережі. Від її імені він написав через меседжер знайомій краянки. Аферист попросив позичити кошти, запевнивши, що вони потрібні терміново й обіцяв віддати в найкоротші строки.

Подруга без роздумів здійснила транзакцію на суму 3200 гривень. Вже згодом вона зателефонувала приятельці, яка спростувала інформацію, про що й повідомила правоохоронців.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження відповідно до статті 190 КРимінального кодексу України.

Найкраще, якщо ви отримали таке повідомлення, зателефонуйте цій людині і запитайте чи надсилала вона подібне прохання.

Поради як не стати жертвою шахраїв:

– не надавайте особисті дані на незнайомих сайтах. Паспортні і платіжні дані, телефон, логін і пароль в інтернеті можна надавати тільки в разі 100% впевненості, що перебуваєте на офіційних сайтах;

– перевіряйте прохання про матеріальну допомогу, навіть якщо вони надходять з акаунту знайомих людей.

Пам’ятайте, на ваших месенджерах повинна бути подвійна аутентифікація. Якщо у вас є підозра, що вашу сторінку “зламали”, необхідно припинити всі сесії цього месенджера на всіх пристроях. Це можна зробити в налаштуваннях.