Суперечка між двома односельцями для одного закінчилася лікарняним ліжком, а для іншого – кримінальним провадженням.

17-річний житель села Іванівка зі зламаною щелепою госпіталізований до обласної лікарні, а його 22-річний опонент нині дає пояснення поліцейським.

До правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про пацієнта з тілесними ушкодженнями. Виїхавши на виклик, поліцейські з’ясували, на лікарняне ліжко неповнолітнього вклав його товариш. Хлопці грали у футбол. Дійшло до суперечки. Старший опонент виявився сильнішим, хоч свідки стверджують, що розмахували кулаками обоє.

Наразі потерпілий перебуває на лікуванні в обласному медичному закладі, повідомляють у поліції. Щодо 22-річного жителя села Іванівка розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 122 ККУ.