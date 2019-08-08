7 серпня близько 22 години на лінію 102 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на мосту, що по вулиці Бродівській.

Коли на місце події прибув екіпаж патрульної поліції, то довелося ліквідовувати наслідки ДТП, адже після зіткнення зі спецтехнікою автомобіль Citroen загорівся. Поліцейські, допомігши водієві вибратися з салону легковика, ще до приїзду рятувальників взялися гасити полум’я. На місце патрульні також викликали бригаду швидкої допомоги.

Як згодом з’ясувалося, 29-річний кермувальник автомобіля Citroen, ймовірно, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, рухаючись вулицею Бродівською, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення зі спецтехнікою, внаслідок чого відбулося загоряння легковика. Водія автівки шпиталізували.

На даний час слідчі Тернопільського відділу поліції проводять перевірку. Якщо підтвердиться, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння, йому загрожує адміністративна відповідальність, повідомляють у поліції.