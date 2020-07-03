Автобус, який перевозив близько 40 громадян України, потрапив у ДТП поблизу міста Богуславіце Сілезького воєводства на півдні Польщі.

У результаті зіткнення автобуса, який ймовірно прямував з Тернополя до Варшави, з двома вантажівками постраждало 16 пасажирів, шестеро з яких потрапили до лікарень, одна особа – у критичному стані.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у генконсульстві України у Кракові.

“На автодорозі №1 поблизу міста Богуславіце Ченстоховського повіту Сілезького воєводства сталося ДТП за участю вантажівок й автобуса українського перевізника. У ньому перебувало близько 40 громадян України. Внаслідок аварії пошкодження різного ступеня отримали 16 осіб, з яких шість осіб госпіталізовано, одна з них перебуває у критичному стані”,- повідомили у консульстві.

Серед постраждалих дітей немає. Осіб, які постраждали, доставлено до лікарень гелікоптерами.

Генконсульство перебуває в оперативному контакті з пожежниками, поліцією і рятувальними службами. Усім особам, які не потребують медичної допомоги, надано усіляку іншу допомогу, їх тимчасово розселено в готелях.

Українські консули перебувають у контакті з місцевими органами влади і намагаються встановити перевізника. За попередньою інформацією, автобус прямував з Тернопільської області ймовірно у напрямку Варшави.

Як інформувало агентство, автокатастрофа сталася на дорозі національного значення №1, яку перероблено під стандарти автомагістралі, близько 15-ї години за київським часом. За інформацією польських ЗМІ постраждали загалом 32 особи. В результаті зіткнення вантажівки загорілися. На місце події вилетіли чотири рятувальні гелікоптери та виїхали автомобілі швидкої допомоги. Одна з вантажівок згоріла повністю. Вона перевозила небезпечну субстанцію.

Фото: twitter.com/JWieczorekPL