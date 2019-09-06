Дорожньо-транспортна пригода зі смертельним наслідком трапилася близько 00.30 год. 6 вересня на автодорозі поблизу села Мшанець Теребовлянського району.

За інформацією поліції, водій автомобіля марки «ВАЗ-2115», рухаючи в напрямку Тернополя, раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автопоїздом « DAF». Внаслідок ДТП керманич легківки від отриманих травм помер на місці.

Загиблим виявився 40-річний житель села Млиниська Теребовлянського району. Окрім нього у салоні більше нікого не було.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.