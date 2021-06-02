Зіткнувся з “Ауді” і впав у кому: у Тернополі серйозно травмувався велосипедист

1 червня увечері бригада “швидкої” виїжджала на вул. Мазепи в Тернополі.

Як повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги, там у ДТП постраждав 58-річний чоловік. За словами свідків, потерпілий, їдучи велосипедом, зіштовхнувся з авто «Ауді».

Унаслідок сильного удару велосипедист отримав важкі травми: із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, підозрою на внутрішньо-мозкову гематому, у стані коми потерпілого, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано в університетську лікарню.