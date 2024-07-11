Шість транспортних засобів не розминулося на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, неподалік села Кам’янки.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 10 липня.

За попередньою інформацією, водій автомобіля MAN TGX із напівпричепом врізався в Kia Sportage, який зупинився попереду. У результаті удару, позашляховик викинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з Citroen CJ-40. Проте й після удару сідловий тягач MAN не зміг загальмувати й допустив зіткнення ще й з автобусом Van Hool Acron та автівками IVECO 70C18 й Renault Duster.

На місці події працювали рятувальники, які за допомогою спеціального інструменту деблокували водія вантажівки та передали медикам, а також вжили ряд заходів для недопущення займання пального.

Внаслідок автотрощі до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості потрапило четверо людей.

У всіх водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.