Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими сталася сьогодні вдосвіта на трасі Тернопіль – Івано-Франківськ.

Біля села Зелена Бучацького району зіткнулися автомобілі BMW та Volkswagen.

Про це у ФБ повідомив активіст Роман Довбенко.

“Сьогодні зранку близько 5.00 на трасі Івано-Франківськ – Тернопіль трапилась ДТП з потерпілими. У Бучацькому районі, поблизу села Зелена, водій БМВ взяв на обгін та не впорався з керуванням через слизьку дорогу. В результаті відбулося зіткнення з автомобілем Фольксваген, і обидва автомобілі злетіли з дороги – розказує очевидець.

В обидвох автомобілях було по 4 людини. В БМВ обійшлося без потерпілих, а з Фольксвагена людей прийшлось доправляти в лікарню…” – написав чоловік.