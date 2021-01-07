Зіткнулися фура, три легковики і поліцейський джип: масштабна аварія на Тернопільщині. ФОТО

На Різдво, у Тернопільській області, на трасі Тернопіль-Хмельницький сталася аварія.

На дорозі у Підволочиському районі зіткнулися автомобіль патрульної поліції та вантажівка, повідомляють Тернополяни.

На обочині також видно три побитих легкових автомобілі. Вантажний автомобіль теж відкинуло на узбіччя.

На місці працюють правоохоронці. Про потерпілих поки-що інформації немає.

Світлини аварії, яка сталася у Підволочиському районі, в одній із груп у Фейсбук опублікувала тернопільська журналістка Тетяна Колеснік.

Фото Терміново