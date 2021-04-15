Вчора близько 23 години вечора патрульним надійшов виклик про дорожньо-транспортну пригоду між автомобілями AUDI A6 та AUDI 80, яка трапилася на вулиці 15 Квітня.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водій автомобіля AUDI A6 не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з автомобілем AUDI 80. Внаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Окрім того, під час спілкування з 28-річним кермувальником AUDI A6, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Він погодився пройти огляд на алкотестері на місці, результат — 2,02 проміле алкоголю в крові.

За вчинені правопорушення чоловік отримав протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП та за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП. Надалі рішення прийматиме суд.