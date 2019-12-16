Два автомобілі та шкільний автобус не розминулися на Тернопільщині 15 грудня.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Кровінка Теребовлянського району, повідомляють у поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля VOLKSWAGEN Sharan виїхав на смугу зустрічного руху і як результат – зіткнувся з автобусом марки “ЕТАЛОН “, а після цього врізався ще в одне зустрічне авто ВАЗ-21074.

Такий маневр став летальним для водія ВАЗу. Чоловік, 1957 року народження, житель Тернополя, загинув на місці події.

За попередньою інформацією, усі водії були тверезі, а транспорт справний. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 286 частина 2 ККУ.