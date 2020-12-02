У Шляхтинцях під Тернополем трапилася автопригода. На місце події прибула швидка та рятувальники. Лікарі надають допомогу постраждалим.

Відео аварії у спільноті “Тернопільські плітки” оприлюднив Igor Sem. З кадрів помітно, що автомобілі отримали суттєві пошкодження, повідомляє Терміново.

Як повідомив виданню заступник начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Андрій Василик, аварія трапилася сьогодні вранці біля повороту на Байківці, у ній пошкоджено чотири автомобілі.

“Водій іномарки Skoda загинув, інших потерпілих доправлено до лікарні”, – розповів Василик.

На місці події працює слідчо-оперативна група.