Недотримання водієм правил дорожнього руху спричинило масову дорожньо-транспортну пригоду.

Повідомлення про автопригоду, яка трапилася на вулиці Руській надійшло поліцейським вчора, 1 вересня, близько 21 години.

Інспектори, прибувши на місце події, попередньо з’ясували, що водій автомобіля Daewoo Nexia не був уважним, не стежив за дорожньою обстановкою, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen Tiguan, який за інерцією зіткнувся з автомобілем Suzuki Swift, який зіткнувся з автомобілем Skoda Octavia. Внаслідок автопригоди 22-річний пасажир автомобіля Volkswagen отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували до лікувального закладу.

Окрім того, спілкуючись з кермувальником Daewoo, поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою алкотесту Drager. Результат огляду —1, 81 проміле алкоголю в крові, що перевищує встановлену законом норму у 9 разів. На 19-річного водія патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин події.