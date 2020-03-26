…Коли я писатиму сценарій фільму про коронавірус, сюжет буде про інфекційне відділення Олександрівської лікарні. Це воістину епічний сюжет, який багато говорить про нас і про нашу державу та суспільство. Україна – країна парадоксальної драматургії, тут завжди відбувається найнеймовірніше.

Отже, 8 березня 2020 року, в міжнародний жіночий день, кілька груп дуже заможних людей, включаючи високопоставлених державних діячів України і доларових мультимільйонерів і навіть мільярдерів (ви не помилилися) з України та Росії, зібралися веселими компаніями на знаменитому французькому курорті Куршевель, який так любить наш бомонд. Вони є громадянами світу, для яких політ особистим літаком або в крайньому випадку чартером – банальна повсякденність. Вони могли зібратися на будь-якому курорті будь-якого континенту, але що може статися поганого з тими, у кого взагалі все вже давно є – влада, зв’язки, популярність – в мілому Куршевелі?

А між тим, якби вони перед вильотом подивилися джерела зараження коронавірусом, то побачили б, що лижні курорти Італії, Австрії, Франції, Німеччини стали для коронавирусу основними хабами. 8 березня, за один день в сусідній Італії заразилося понад 7 тисяч осіб і 366 померло від вірусу, але це, звичайно, не злякало небожителів. Ну яка зараза пристане до тих, хто ні на мить не покидає зону комфорту і звик не слідувати правилам, а диктувати правила.

Частину учасників тусовки ми можемо встановити з різних відкритих російських і українських джерел. З російського боку 8 березня відзначали олігархи Михайло Прохоров (статки близько 10 мільярдів доларів), Дмитро Мазепин, Шалва і Олександр Чигиринські, Зіяд Манасір і багато інших людей російського бомонду, члени їх сімей та друзі.

З української сторони у складі кількох груп в Куршевель літали мільярдер Валерій Хорошковський (друг президента Володимира Зеленського), мультимільйонер (а може, вже й мільярдер) Віталій Хомутинник, заступник голови Харківської облради Володимир Скоробогача – відомий багатій, суддя Господарського суду Києва Вікторія Джарти, народний депутат Сергій Шахов. Також був в Куршевелі один з найбагатших українських адвокатів і землевласників – екс-глава ОП Андрій Богдан та інші. Вони проводили час в декількох компаніях, але більшість зустрічалося один з одним на різних майданчиках Куршевеля. Хорошковський, наскільки відомо, проводив час в своєму невеликому колі.

Так вийшло, що саме ці кілька груп українських багатіїв першими завезли коронавірус до Києва. Це сталося випадково, швидше за все, вірус в будь-якому випадку потрапив би до Києва з кимось іншим, і тусовщики просто не розуміли наслідків своїх дій. Більше того, цілком імовірно, що вірус вже був занесений – але тільки у них його діагностували. Але офіційно склалося так, як склалося – більшість учасників 8 березня в Куршевелі або заразилися коронавірусом або не захворіли самі, але стали переносниками вірусу, контактуючи з носіями. Одна з груп з 16 українців захворіла в повному складі, більшість тусовщиків лежать тепер в Олександрівці в сусідніх боксах. Ось це доля! Ті, хто давно вже звик лікуватися в кращих закордонних клініках, раптово опинилися змушені лікуватися там же, де лікуються прості смертні, які не знають слова “Куршевель”.

Але це сталося не відразу. На свою біду і на біду своїх контактерів, куршевельці спробували спочатку приховати хворобу, перележати ускладнення вдома, щоб не привертати до себе увагу і уникнути розголосу. Спроба уникнути українських лікарень і розголосу в ЗМІ виявилася дуже небезпечною помилкою, яка сприяла поширенню інфекції серед багатьох українських політиків, бізнесменів, членів уряду і депутатів парламенту.

Після перших ознак нездужання, куршевельці почали звертатися у приватні клініки. Так, першою зробила аналізи в Києві на коронавірус компанія “Євролаб”, і тести виявилися позитивними. Стало відомо і про зараження вірусом росіян з цієї компанії. Але “Євролаб” не поставив до відома владу країни, і тим самим не дозволив державі вжити негайних заходів, піддав небезпеці здоров’я і життя тих громадян, хто продовжував контактувати з хворими або не самоізолювався після контакту. “Євролаб” направив аналізи до Німеччини, в клініку “Шаріте”. І тільки через три дні, коли німці зробили висновок і підтвердили коронавірус у зіркових клієнтів, влада України отримала інформацію – при цьому повідомлення владі направила саме німецька клініка. З цією справою треба розбиратися – не знаю, чи зобов’язаний був “Євролаб” повідомляти відразу якісь служби, чи є в цьому порушення або просте бажання перестрахуватися, чого також не можна виключати.

Тому з огляду на статус інфікованих, і те, що вони встигли сконтактувати після прильоту ще до появи нездужання з багатьма сотнями людей, немає сумнівів, що коронавірус поширився в Києві. Так, із 70 встановлених контактерів народного депутата Сергія Шахова коронавірус діагностований тільки у трьох людей, решта в самоізоляції перечікують інкубаційний період і обстежуються у лікарів.

А що ж куршевельці? Як себе почувають, як проходить лікування?

Всі хворі отримали ускладнення і зараз знаходяться в боксах Олександрівської лікарні. Вони самі винні в погіршенні свого стану – вони не ізолювалися, не лікувалися, вели активний спосіб життя і допомогли вірусу вдарити по ослабленій перельотами і акліматизацією імунній системі. Тепер українські інфекціоністи отримують максимальний досвід лікування коронавирусу і напрацьовують методики лікування на своїх зіркових пацієнтах. Всі вони перебували в гарній фізичній формі, але хвороба вдарила по кожному. Найбільшою сенсацією, звичайно, стала госпіталізація Валерія Хорошковського – одного з найбагатших людей України. Він прилетів з Ніцци 21 березня і незабаром був змушений також переїхати в Олександрівську лікарню.

Стан багатьох хворих вимагає спостереження лікарів, незважаючи на те, що нікому з них немає 60 років. Температура скаче – 3-4 дні під 40 градусів. Потім у деяких почався період різкого зниження температури до 35 градусів. Багатьом куршевельцям довелося лягати в лікарню – у деяких пішли серйозні ускладнення, двостороннє запалення легенів, тому спроба самоізолюватись будинку і лікуватися вдома не вдалася. На випадок ускладнення і проблем їх усіх направили в лікарню, де є палата інтенсивної терапії та апарати штучної вентиляції легень. Так, доводиться лікуватися у державній: приватні клініки інфекційних відділень не мають – це нерентабельно і невигідно.

У нас прийнято зло іронізувати над станом державних лікарень, але в даному випадку якихось особливих незручностей зірки не відчувають. Інфекційне відділення, звичайно, не п’ятизірковий готель, але насправді саме в Олександрівській бокси в хорошому стані. Там встановлені телевізори, холодильники, туалети в пристойному стані. Це не порівняти з районними лікарнями. До слова, дуже хороший ремонт міська влада зробила і в дитячому інфекційному відділенні на Алішера Навої.

Всі бокси заповнені, інфекціоністів в Україні одиниці, і лікарі Олександрівської лікарні працюють на розрив. Ніхто не сидить постійно в палаті і не біжить за першим покликом, персонал постійно у справі вдень і вночі. Помічників і обслугу в інфекційне відділення брати не можна. У когось хвороба проходить легше, але стан ряду пацієнтів викликає занепокоєння, коронавірус дуже небезпечний навіть для людей до 50 років, в хорошій фізичній формі. Багато діб люди лежать безпорадно через стрибки температури і ускладнення в роботі внутрішніх органів. Коронавірус може давати серйозні ускладнення. Критичного стану немає, але вдома таке не лікується. Всі отримують ударні дози сильних антибіотиків.

В результаті легковажних дій куршевельських тусовщиків, які не самоізолювалися після прильоту, вірус, безсумнівно, проник до Києва і заразив сотні людей. Подивимося, чи вистачить імунітету для опору вірусу. Захворіли ще чотири народних депутати. Захворів прокурор з Одеської області, що контактував, досить імовірно, з однією з учасниць польоту в Куршевель.

Думаю, на тих, хто завіз вірус з Куршевеля, тепер значна моральна відповідальність за боротьбу з епідемією в Україні. Їхні статки дозволяють закрити дуже багато екстрених проблем інфекційної медицини, які треба вирішувати сьогодні. Ілон Маск полетів до Китаю і купив на допомогу народу США 1200 апаратів ШВЛ. Можливості куршевельців нітрохи не менші. Відразу скажу – я противник хейтерства, і ті, хто захворів, – зараз перш за все пацієнти, дай Бог всім хворим скоріше видужати і встати на ноги без ускладнень. Вони погано розуміли, що це таке, і самі через це першими розплачуються.

Їм пощастило в головному – потрапити на лікарів-фахівців з багатою практикою. Тепер на них відпрацьовують методики лікування, які можуть знадобитися Києву дуже скоро, якщо столицю накриє епідемія, одними з перших переносників якої стали зіркові пацієнти. Якщо буде спалах епідемії – то декількох палат Олександрівської лікарні не вистачить для сотень і тисяч хворих. Допомога потрібна вже сьогодні, вже сьогодні потрібні меценати, які допоможуть відбити страшну загрозу, яку занесли в місто ті, хто вважав себе в ньому небожителями, і життя мільярдера і мультимільйонерів зараз в руках лікарів і медсестер Олександрівської інфекційної лікарні, з зарплатою – від 4 до 10 тисяч гривень. І їм, в даному випадку, дуже пощастило. Доля…

Юрій БУТУСОВ, Цензор.НЕТ

На фото – один з улюблених ресторанів, де любила збиратися в Куршевелі російсько-українська тусовка – ресторан Le cap horn