Кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 ККУ – грабіж, вчинений групою осіб, співробітники Тернопільського відділу поліції інкримінують трьом мешканцям Закарпатської області.

Як повідомляють у поліції, молодики відкрито викрали майно у 32-річного жителя Теребовлянщини, скориставшись тим, що чоловік був напідпитку.

Потерпілий звернувся до поліцейських і повідомив про те, що троє невідомих силою забрали у нього мобільний телефон та гроші. Сума завданих збитків – майже шість тисяч гривень.

Поліцейські встановили, до потерпілого на вулиці підійшли троє молодиків і запропонували зіграти для нього на гітарі. Захмелілий чоловік не розумів, що у нього хочуть, а музиканти, відігравши, стали вимагати плати за свій «концерт». У результаті забрали майно теребовлянця.

Причетними до пограбування виявилися жителі Закарпатської області. Наймолодшого з них – 17-річного – поліцейські розшукали. У зловмисника вилучили крадений мобільний. Ще двох його спільників, 1997 та 1999 років народження, розшукують.