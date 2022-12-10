Зі зруйнованими війною будинками: у Тернополі традиційно встановлюють нійбільшу в Україні шопку. ФОТО

Найбільшу в Україні Різдвяну шопку розпочали встановлювати в церкві апостола Петра в Тернополі. Цього року додадуть нові елементи, які нагадують про війну в Україні.

Про це Суспільному розповів отець Юстиніан. За його словами, змонтувати шопку і прикрасити її планують до 25 грудня.

Чоловіки обирають деревину, яка зможе витримати елементи шопки, каже тернополянин Дмитро Горайський.

“Першим ділом встановлюємо каркас, а далі будемо фігурки ставити, оббивати, то вже жінки роблять”.

Дошки потрібних розмірів передають Любомиру Пивовару. Він встановлює другий ярус шопки.

“Будуть стояти фігури внизу, зробимо печеру. А тут ми ще будемо полички зашивати зверху. Також будуть різні фігурки стояти”.

Чернець монастиря церкви апостола Петра отець Юстиніан розповів, що цього року до Різдвяної шопки додадуть елементи, які нагадують про війну в Україні.

“Крім тих стандартних форм, які є в шопці хочемо додати ще ті елементи, які пов’язані з контекстом нашим українським. Будуючи шопку хочемо зробити такий куточок, де покажемо, що є зруйновані будинки, які зразу відбудовуються. Тобто, хочемо показати в шопці, що війна є драмою, але в жодному разі не трагедією. Бо драма – це таке явище, яке закінчується позитивом, а трагедія закінчується поразкою”.

Встановити шопку планують до 25 грудня. За його словами, вона буде заввишки майже 20 метрів. Ширина складатиме трохи понад 40 метрів. Таку шопку в церкві апостола Петра встановлюють з 2005 року.