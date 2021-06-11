Зі ЗНО з біології вигнали двох абітурієнтів через мобільні телефони

Зовнішнє незалежне оцінювання з біології склали тернопільські абітурієнти.

Під час іспиту не обійшлося без порушень. У двох осіб під час перевірки металодетектором виявили мобільні телефони. Відтак цих абітурієнтів змусили покинути пункти тестування.

У ЗНО з біології на Тернопільщині взяло участь близько двох тисяч абітурієнтів. В області працювало 12 пунктів тестування. Як повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк, тест зовнішнього незалежного оцінювання з біології цьогоріч складається з 50 завдань трьох форм, на виконання яких учасникам було відведено 150 хвилин.

«Максимальна кількість тестових балів, яку можна було набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, дорівнює 82 балам. Результат виконання завдань тесту буде використовуватися під час прийому до закладів вищої освіти. Окрім того, за бажанням випускника, результат виконання завдань тесту може бути зарахований як державна підсумкова атестація».

Додамо, позаду в абітурієнтів ЗНО з хімії, математики, іноземних мов, української мови та літератури, фізики. 15 червня завершується основна сесія ЗНО тестуванням з географії.