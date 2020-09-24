26 серпня Тернопіль сколихнула страшна новина: у пологовому будинку померла 29 річна породілля.

Це була громадянка Нігерії, у якої діагностували COVID-19. На щастя, дитину медикам вдалося врятувати, результат тесту у неї був негативний, пише Реально.

З пологового дитина була направлена до КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР, де перебувала у педіатричному відділенні для недоношених дітей.

“Сьогодні, 24 вересня, дуже зворушлива подія відбулася у нас в лікарні: батько, бабуся та рідні дівчинки приїхали за нею. Зі сльозами на очах батько і бабуся зустріли свою кровиночку, а найближчим часом планують повернуться на батьківщину. Колектив відділення на чолі із завідуючою Бліхар Тетяною Володимирівною також не стримував свої емоцій, адже вже встигли прикипіти до дівчинки душею”, – розповіли у лікарні.

Генеральний директор КНП “Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня” ТОР Григорій Корицький висловив щирі співчуття рідним з приводу непоправної втрати, а маленькій красуні побажав щасливої долі.