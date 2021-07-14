Зі сльозами на очах і на колінах: на Тернопільщині зустріли загиблого бійця Володимира Яськіва. ВІДЕО

В ніч з 13 на 14 липня у Великих Бірках на Тернопільщині люди, стоячи на колінах та зі сльозами на очах, зустрічали загиблого воїна Володимира Яськіва.

Життя військового обірвала ворожа куля російського снайпера 9 липня під час виконання бойового завдання неподалі населеного пункту Золоте. Герою України було 43. До свого 44-го дня народження він не дожив всього кілька днів, повідомляє Файне місто.

“Важке горе увірвалося у нашу громаду – снайперська куля назавжди розірвала ниточку життя нашого земляка. Сьогоднішня остання дорога додому для 43-річного Воїна-ГЕРОЯ у Великих Бірках була вкрита живим коридором із десятків земляків, які стоячи на колінах, з лампадками в руках та молитвами на устах зустрічали загиблого від ворожої кулі Володимира. Важка втрата для всієї України. Співчуття рідним та близьким…”, – зазначає жителька смт. Великі Бірки Оксана Підборочинська-Семенів.

Володимир Яськів служив у 24-й окремій механізованій бригаді ім. Короля Данила. У військового залишилися двоє дітей – син та донька.

Прощання із Героєм України Володимиром Яськівим відбудеться сьогодні, 14 липня, в смт. Великі Бірки за наступним графіком: о 10.00 год – чин похорону в церкві св.вмч. Параскевії П’ятниці, о 11.00 год, прощання із загиблим біля пам’ятника Т. Шевченку в центральній частині смт Великі Бірки. Опісля тіло померлого повезуть на цвинтар для поховання.