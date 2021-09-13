81-річний мешканець Тернопільщини отримає паспорт… вперше у житті!

Як повідомили у Міграційній службі Тернопільської області, в силу складних життєвих обставин чоловік з 1999 року проживає у лісі між селами Іванківці та Кобзарівка в умовах, непристосованих для проживання та без будь-яких документів, що посвідчують особу.

Через відсутність документів пан Ярослав позбавлений можливості отримувати пенсійне забезпечення та соціальні послуги.

У службі зазначають, що для того, щоб оформити чоловіку паспорт громадянина України у формі електронної картки, проводяться заходи щодо ідентифікації особи та перевірки належності до громадянства України.