Передчасно відійшла у вічність працівниця обласного лабораторного центру, лікар-епідеміолог Зореслава Фарин.

Тернополянці було всього 42 роки.

Сумну звістку повідомили у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

“Адміністрація та колектив ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України” висловлює глибоке співчуття рідним, близьким та батькам, з приводу передчасної смерті дочки, матері, дружини, колеги та доброї подруги Зореслави ФАРИН.

На 42 році життєрадісна, світла, сповнена сил вона назавжди покинула своїх рідних, колег та друзів. Немає слів, щоб висловити всю тугу та скорботу…

Зореслава працювала на посаді помічника лікаря-епідеміолога відділення організації епідеміологічних досліджень Тернопільського міськміжрайонного відділу ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Світла пам’ять…

Панахида відбудеться 12.05.2021 о 19:00 год. в Домі печалі, що знаходиться за адресою: вул. Микулинецька, 27 м. Тернопіль”, – ідеться у повідомленні.