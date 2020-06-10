У 2012 році журналіст Кандида Бреді створив чесний і розгорнутий репортаж про те, як змінилася наша планета за останні десятиліття. На шокуючих кадрах документального фільму – безкраї пустелі, брудні водойми, звалища з пластику та поліетилену на колись чистих диких пляжах. Подорож від Ісландії до Індонезії показала, що на Землі майже не залишилося територій, незайманих людиною, а великі заповідні зони назавжди поховані під тоннами відходів.

Після презентації стрічки “Сміття” пройшло чимало часу, та проблема глобального забруднення планети досі не вирішена. На жаль, залишилися країни, що потопають у бруді, а їхні громадяни будують нові будинки буквально на звалищах. Проте є прогресивні держави, які розробляють і впроваджують цілі системи для усунення екологічної катастрофи.

Індійський сміттєвий апокаліпсис

Священні річки Інд і Ганг перетворилися на субстанцію буро-зеленого кольору, а подвір’я місцевих жителів – на смітники із залишків їжі та непотребу. Так сьогодні виглядає Індія, яка має чималий науковий та економічний потенціал, але не змогла налагодити схему утилізації комунальних відходів.

Прибирання відбувається на 20% території, переважно у кварталах багатих і заможних індійців. Але й ті відмовляються від баків-накопичувачів, вважаючи, що разом із брудом притягують у дім хвороби та злидні. Представники нижчих каст викидають сміття під ноги або відносять на сусідню вулицю, де пакети просто розривають інші бідняки у пошуках чогось їстівного. Товари для дому, з якими можна хоч трохи привести до ладу місце свого проживання, для них недоступні. Їх просто ніде та немає за що купити.

Організований вивіз сміття відбувається вкрай рідко. І це не рятує від тотального браку місця для складування відходів, адже головні звалища міст заповнені вщент. Одне з таких розташоване на столичному полігоні Газіпур і вже перевищило висоту 20-поверхового будинку. Вчені впевнені, якщо не розробити схему утилізації, то до кінця 2020 року висота збільшитися на 11 метрів. Та влада Індії лише запропонувала встановити маяк, аби запобігти зіткненню літаків з купою непотребу.

Як Швейцарія бореться із забрудненням довкілля

Згідно з рейтингом The Forbes, у якому оцінювалися 140 держав, Швейцарія стала найбільш екологічно чистою країною. Тут є все для прибирання та підтримування чистоти у великих мегаполісах і маленьких селищах. Але перш ніж стати прикладом для наслідування, швейцарцям знадобилося більше 30 років.

За цей час вони вирішили питання переробки сміття, стабілізували викид парникових газів, очистили повітря і підвищили якість води. А ще виконали головну задачу – не передали проблему майбутнім поколінням. Для цього були впроваджені ось такі зміни:

Розроблено систему утилізації: від стандартного сортування до спеціальних пакетів із маркуванням.

Збудовано станції, де безкоштовно переробляють побутові відходи, зокрема шкідливі речовини.

Поліція стежить за чистотою і порядком на вулицях, а порушникам виписуються гігантські штрафи.

Не потрібно платити за знищення електроніки після поломки, адже ціна за послугу входить у вартість товару.

Комерційні компанії мають право здавати несортувальну та поганорозкладну продукцію, наприклад, бетон або метал.

У Церматте (курортному містечку) дозволено їздити тільки на електромобілях, щоб не забруднювати повітря.

Жителі Швейцарії вже звикли до нового життя і спокійно приймають норми та правила, встановлені владою. В Україні також відбулися деякі зміни щодо усунення забруднень на територіях. Проте для глобального вирішення питання кожному громадянину потрібно прийняти цю проблему, переосмислити її та почати з себе. Насамперед варто використовувати органічні речовини і матеріали, що в подальшому піддаються переробці. Більшість виробників косметичних та побутових засобів вже презентували такі. Їхню продукцію можна придбати у таких великих роздрібних та інтернет-магазинах, як PARFUMS.