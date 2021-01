Світ

Милосердний покровитель

Розпорядившись в останні дні свого перебування у Білому домі стратити кількох злочинців, Дональд Трамп водночас вирішив виступити в ролі милосердного покровителя інших, не таких одіозних з його точки зору осіб. Він оголосив про помилування і пом’якшення вироків 29 людям, включаючи екс-главу своєї виборчої кампанії Пола Манафорта, засудженого до тривалого терміну ув’язнення за довгий перелік махінацій. Останній вже провів у в’язниці 2 роки, в тому числі деякий час в одиночній камері. Також Трамп помилував батька свого зятя Чарльза Кушнера (ну, як не порсприяти близькій людині?), засудженого ще в 2006 році за незаконні внески в передвиборну кампанію і ухиляння від сплати податків. Також серед помилуваних президентом, який “досиджує” свою каденцію, і його радник Роджер Стоун, котрого звинувачували в перешкоджанні розслідуванню, тиску на свідків і неправдивих свідченнях в рамках справи про втручання Росії у вибори президента США 2016 року.

Коронавірус навчить

У британців є приказка Necessity is the mother of invention. Дослівно: “Необхідність – мати винаходу”. Український еквівалент: “Біда навчить”. Коронавірусна біда справді змушує нині вчені голови працювати особливо напружено. Науковці з Університетського коледжу Лондона в даний час випробовують новий препарат Storm Chaser, який потенційно може давати швидкий імунітет до коронавірусу. Це – своєрідний коктейль з антитіл до SARS-CoV-2, який вводиться в організм у два етапи. Розробники особливо відзначають той факт, що імунна відповідь на ін’єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця. Дослідники очікують, що в разі успішних випробувань Storm Chaser допоможе пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей вберегтися від спалахів коронавірусу. Очікується, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.

Відійшла ціла епоха

В останні дні минулого року відійшла за межу вічності ціла епоха у світовій моді: в Парижі у віці 98 років помер легендарний кутюр’є П’єр Карден. Він залишив по собі цілу імперію: дизайнерські, парфумерні, меблеві, косметичні бренди. А ще – свою власну філософію моди, яка, як її визначають, опиралася на здорове почуття міри та інтерес до майбутнього. У Кардена була запаморочлива кар’єра: шоста дитина в бідній італійській родині, він в юному віці переїхав до Франції, якийсь час підробляв помічником кравця а потім вирушив підкорювати Париж. Його фірмовим знаком стали плаття-бульбашки, костюми-унісекс, знамениті піджаки без коміра a la Beatles. Він займався високою й театральною модою, малював костюми для астронавтів і балерин і водночас мріяв, щоб красиво вдягатися і виглядати міг кожен пересічний громадянин. Сам Карден називав себе “людиною минулого, спрямованою в майбутнє” і не боявся циклічності мінливої моди. Його колекції та ретроспективи планують показати найбільші музеї світу.

Україна

Шия на другий термін

Якщо виходити з постулату, що чоловік – це голова, а жінка – шия, то наразі шия першої пари в державі ще не мала можливості повернути голову в правильному напрямі. Дружина президента України Володимира Зеленського розповіла, що чоловік поки що ще не обговорював з нею ідею балотуватися на другий президентський термін. За словами Олени Зеленської, якщо її благовірний все ж вирішить піти на другий президентський термін, то це означатиме, що він ймовірно не завершив щось розпочате під час першої каденції. Щиро кажучи, важкувато визначити, що нинішній гарант таки щось остаточно завершив, тому “друга спроба” напрошується, так би мовити, автоматично. У відповідь на запитання про те, чи готова вона до такого кроку чоловіка, перша леді сказала: “Я намагаюся про це не думати, живу сьогоднішнім днем і на кілька днів вперед”. Олена Зеленська також зізналася, що за останні півтора року вона змінила свій погляд на те, “як це все працює”. І зараз її це не так лякає.

Нормальна реакція

Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що заява президента Володимира Зеленського про масову мобілізацію чоловіків і жінок у разі нового нападу Росії – це нормальна реакція патріота. “Будь-яка відповідь пов’язана з питанням, яке ставить журналіст. Журналіст задав питання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна? Президент відповів: якби таке сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б усі. І питання було “якби”, і відповідь була в тому ж ракурсі”, – пояснив Кравчук. За його словами, глава держави не міг відповісти інакше. “Коли я був уже не президентом, мене також запитали: “Якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили?” Я сказав, що стріляв би у кожного ворога, який став на мою землю. Поки руки тримають зброю і поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом “підставляти другу щоку”, – заявив перший Президент України.

Тернопілля

Нас стає менше

Чи багато нас, нині “сущих”, на Тернопільщині? Якщо вірити Головному управлінню статистики (напевно, можна вірити – статистика, як відомо, знає все), то на 1 листопада було 1 032 714. Ще повідомляється, що від початку минулого року й до того самого 1 листопада населення нашого славного краю зменшилося на 5981 людину. Приблизно чисельність армійської бригади. Навряд чи всі поголовно повмирали голодною смертю – середня заробітна плата штатного працівника по економіці області у листопаді 2020 року становила 10428 грн., що на 20,0% більше, ніж у листопаді 2019 року. Це, втім, не вилучає з обігу наших традиційних звичок, наприклад, властивості прихопити чуже. Причому ситуації виникають майже мелодраматичні – приміром, суб’єкт з липкими руками взяв та й поцупив у колишньої співмешканки бензопилу вартістю майже 4000 грн. Можливо, є в цій крадіжці якась прихована символіка – не виключено, добряче “пиляла” молодиця навірника за спільного життя. Натомість жодної передноворічної символіки не було помітно вчора в місті: болото, гнітюча мжичка з неба, відсутність звичного в минулі роки передсвяткового гамору… Тому пожежна машина, що мчала, сигналячи, центральною вулицею міста, навіть викликала подив: невже в таких умовах щось може горіти, а не гнити?