Двічі впродовж останніх кількох місяців потрапляв в поле зору працівників Кременецького районного відділу поліції житель села Горинка.

На початку березня група реагування патрульної поліції Кременеччини за порушення ПДР зупинила автомобіль марки “ВАЗ”. При спілкуванні з’ясувалося, що водій у стані алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти тест на “Драгері”. Газоаналізатор показав в крові 1,27 проміле алкоголю.

Поліцейські склали адмінпротокол згідно зі статтею 130 КУпАП та направили справу до Кременецького районного суду.

16 травня відбулося засідання і суд закрив провадження, мотивуючи тим, що у поліцейських не було відеодоказів п’яної їзди, а показник алкотестера суддя до уваги не взяв.

28 липня цей самий водій спровокував уже ДТП. 60-річний водій, грубо порушивши правила дорожнього руху, не пропустив вантажівку, яка їхала головною трасою, і спробував швидко виїхати з другорядної дороги на головну. Проте не встиг та врізався в MAN.

Порушника госпіталізували до лікарні і взяли зразки крові на вміст алкоголю. За попередніми даними, чоловік знову сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння.