За минулу добу рятувальники Тернопільщини ліквідували дві пожежі, виявили шість вибухонебезпечних предметів та надали допомогу медикам.

Зокрема, рятувальники ліквідували пожежі, які виникли в селі Млинівці Нагірянської ТГ та в селищі Золотий Потік Чортківського району. Горіла суха трава на площі орієнтовно 1 га та житловий будинок. Постраждалих внаслідок подій немає. Причини загорянь та суми матеріальних збитків встановлюються.

Крім того, минулої доби в полі поблизу села Курівці Тернопільської громади виявлено та знешкоджено артилерійський снаряд калібру 76 мм часів Другої світової війни. А в лісовому масиві поблизу села Рідколісся Монастириської ТГ Чортківського району під час суцільного розмінування території фахівцями групи піротехнічних робіт виявлено, вилучено та зосереджено в безпечному місці 5 артилерійських снарядів калібру – 105 мм часів Другої світової війни.

Рятувальники також надали допомогу працівникам екстреної медичної допомоги у транспортуванні з квартири у Чорткові до автомобіля «швидкої» малорухомої власниці квартири, що мала надмірну вагу та потребувала госпіталізації.