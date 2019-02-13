Житло для дітей-сиріт: завдяки державній підтримці квартиру у Тернополі отримав Михайло Пекар. ФОТО

13/02/2019 Розмір тексту:

Придбання житла для дітей-сиріт. Сьогодні це стало можливим завдяки державі. В одну із таких квартир переїхав 22-річний Михайло Пекар із Петриків Тернопільського району. Для нього за рахунок державних коштів та на умовах співфінансування з районного бюджету придбали помешкання в новобудові в Тернополі.

Завітав у новий дім Михайла й голова ТОДА Степан Барна. Він поспілкувався з родиною хлопця та побажав йому усіх гараздів. Михайло, нагадаємо, із багатодітної прийомної родини. Крім прийомних братів і сестер у нього є рідні брат Степан та сестра Адріана.

Голова облдержадміністрації зазначив, що сьогодні держава спрямовує кошти не лише на створення будинків сімейного типу, а й на придбання індивідуальних квартир. «Це дає змогу говорити про старт для молодих людей та їх реалізацію за допомогою державної підтримки», – підкреслив він.

Відповідно до постанови Кабміну Михайлові на придбання житла виділили понад півмільйона гривень. А за рахунок коштів із районного бюджету допомогли зробити ремонт.

Додамо, що у 2018 році на Тернопільщину спрямували понад 6 млн. грн. на придбання житла для дітей-сиріт. Цього ж року очікуємо отримати більше 10 млн. грн.