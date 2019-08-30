Набір до Патрульної служби оголосили у Тернопільській області.

Охочим стати патрульними пропонують зарплату від десяти тисяч гривень, можливість компенсації витрат на оренду житла, безкоштовне медичне обслуговування, а також перспективу кар’єрного зростання.

Як повідомив начальник Патрульної поліції області Богдан Шевчук, завдяки поєднанні навчання з практикою професійний рівень патрульних поліцейських постійно зростає.

«У нас є патрульні, які працюють від трьох років і більше, вважаю що вони достатньо професійні для роботи в Патрульній поліції. Молоді поліцейські, які тільки починають свою службу, постійно підвищують свій професійний рівень. Вважаю: чим більше практики, то буде більше результату. Охочих працювати у Патрульній поліції, запрошують взяти участь у конкурсі. Долучайтеся до нашої дружньої родини і змінюйте країну на краще».

Охочим служити у Патрульній поліції області необхідно заповнити анкету за посиланням: http://anketa.patrol.police.gov.ua/.

Софія Романська