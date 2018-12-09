Жителів Тернопільщини запрошують у підрозділи територіальної оборони

09/12/2018 0
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Нагадаємо, через підвищення бойової готовності на Тернопільщині розпочалися повномасштабні навчання бригади територіальної оборони. На тренувальній базі у селі Біла відбулося чергове заняття з тактичної, вогневої, медичної та інженерної підготовки.

 

Упродовж місяця такі тренування проходитимуть щоп’ятниці, – повідомив начальник штабу зони територіальної оборони області Олександр Скумбрій. Приєднатися до вишколу можуть всі охочі.

Минулої п’ятниці у вишколі брали участь представники Тернопільського і Збаразького районів. Житель Збаража Володимир Чаплюк вирішив приєднатися до вишколу через військову нестабільність в Україні.

«Зараз така ситуація в Україні, що навчитися захищати себе і свій край має кожен. Тому прийшов сюди, щоб трохи згадати те, що вже призабулося, а також навчитися нового».

З учасниками вишколу працюють професійні інструктори. Один із етапів навчань – тактична медицина. Інструктор Наталія Колодій пояснює, як швидко надавати допомогу потерпілим.

«Ми працюємо за протоколами, які використовує армія НАТО. У сьогоднішньому занятті вчимося надавати медичну допомогу в зон масового ураження. Працюємо на час. Оскільки в таких ситуаціях кожна секунда дорога».

Вишколи бригади територіальної оборони охоплять всі райони області, – запевнив очільник краю Степан Барна. Наступне заняття відбудеться через тиждень.

Софія Романська

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