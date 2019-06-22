Ряд вакансій є у підрозділах Збройних сил України. Відтак на службу запрошують жителів Тернопільщини. Обіцяють гідне грошове забезпечення та соціальні гарантії.

Нагадаємо, з лютого 2019-го року в Україні військовим підвищили зарплати. Фінансове забезпечення зросло на 41%, – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій. Також військовим компенсують витрати на оренду житла.

«У 2018 році військовослужбовці отримували заробітну плату від 7 200 грн., а командир бригади отримував 17-18 тисяч гривень, командир батальйону 14 тисяч, а командир роти – 12 тисяч гривень. Відтак вже у цьому році мінімальна зарплата військового становить від 10 200 грн., командира роти – від 15-ти тисяч грн., зарплата командира бригади – від 25-ти тисяч грн.. Максимальні виплати – до 30-ти тисяч грн. Наразі триває відбір на військову службу за контрактом сержантського, старшинського складу, рядового складу, офіцерів».

Ряд вакансій є у військових підрозділах, які розташовані на Тернопільщині. Більш докладну інформацію можна отримати в обласному військовому комісаріаті.

Софія Романська