Жителів Тернопільщини запрошують служити за контрактом. Після укладення угоди із Збройними силами України обіцяють одноразову грошову допомогу.

Для підвищення мотивації до військової служби за контрактом держава збільшує рівень грошового забезпечення, – розповідають в обласному військкоматі. Також передбачені інші соціальні гарантії для військовослужбовців. Втім, для охочих служити є ряд вимог.

“Необхідно прибути у ТЦК СП за місцем проживання або до військової частини для отримання рекомендаційного листа та написати заяву щодо вступу на військову службу за контрактом. З собою потрібно мати: рекомендаційний лист військової частини; письмову згоду на збір та обробку персональних даних; письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відомостей (за потребою); копію паспорта громадянина України; копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; службову характеристику з місця роботи або навчання; копію документа про народження; довідку з МВС України про відсутність судимості або її погашення; копію військового квитка (для військовозобов’язаних). Також необхідно пройти ВЛК щодо придатності до проходження військової служби за контрактом”.

На військову службу за контрактом можуть йти громадяни призивного віку, а також військовозобов’язані. Серед вимог – стан здоров’я, придатність до служби, психологічна стійкість, мотивація. Усі претенденти проходитимуть професійно-психологічний відбір.