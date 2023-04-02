На Тернопільщині зібрали понад 400 одиниць зброї у цивільних, – повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, на початку повномасштабного вторгнення її видали жителям краю для протистояння російській агресії.

Наразі триває добровільний збір зброю. Жителів області не притягуватимуть до відповідальності в разі самостійної здачі зброї.

«На початку війни ми роздавали цивільним особам зброю. Сьогодні прийнято рішення Національної поліції про виважений підхід до цього, про збір зброї у тих, кому вона не потрібна, хто зараз нею не дає відсіч російській агресії. Ми цього тижня зібрали понад 400 одиниць зброї, зокрема, пістолетів, які ми раніше роздали. Вся зброя є, дякую громадянам активним, які брали участь, допомагали, тренувалися, багато з них пішло в Збройні Сили України. Жодна зброя у нас не була використана незаконно, не за призначенням, Щоб заспокоїти усіх, скажу, в області в нас є достатньо озброєння, яке у разі необхідності можна видати цивільним особам, коли це буде необхідно», – зазначив на брифінгу Олександр Богомол.

У поліції наголошують: в разі необхідності зброю знову видадуть жителям області.