«Кольорові шкарпетки» – акцію під такою назвою організовують на Тернопільщині у рамках Всесвітнього дня людей із синдромом Дауна. Жителів краю закликають придбати шкарпетки і таким чином підтримати «сонячних» людей у нашому регіоні.

21 березня в усіх країнах світу небайдужі люди одягнуть кольорові шкарпетки у підтримку людей з синдромом Дауна. На Тернопільщині долучитися до благодійної ініціативи можуть всі охочі, – каже керівниця ГО «Центр «Бебіко» Ольга Гордієнко. Для цього необхідно придбати пару шкарпеток за 30 грн.

«Пропонуємо усім охочим долучитися до акції “Кольорові шкарпетки”, приуроченої до Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна!!! Цього року пропонуємо оригінальний дизайн, шкарпетки продаватимуться по всій Україні. Долучення до акції – 30 грн. – пара шкарпеток».

Акцію «Кольорові шкарпетки» вже десять років поспіль проводить Міжнародна Асоціація «Даун-Синдром», до якої Україна приєдналася у 2011 році. Найбільш популярна благодійна ініціатива у Сполучених Штатах Америки.